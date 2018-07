Acidente de ônibus deixa 10 mortos no interior do Maranhão

Um ônibus da empresa Satélite Norte, que saiu de Teresina (PI) e seguia para o Mato Grosso, saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira na BR-222, na altura do Km 550, perto da cidade de Buriticupu (MA). No acidente, por volta das 4 horas da madrugada deste domingo, 4, dez pessoas morreram. Outras cinco estão internadas em estado grave em hospitais da região. As informações são da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão. Nove das dez vítimas fatais já foram identificadas. São Antonio Carvalho de Sousa, Antônio Costa Silva, Crislane Barbosa dos Santos Oliveira, Francisco Pereira de Souza, Liliane Pereira da Silva, Manoel de Oliveira Carvalho, Manuel Martins de Araújo Filho, Maria Gusmão Ventura Martins e Valdiná Pereira.