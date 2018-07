Acidente de ônibus deixa 34 feridos em MG Um ônibus com 45 pessoas caiu em uma ribanceira e deixou 34 feridos na madrugada deste domingo, em Minas Gerais. O veículo ia viagem de Petrolina (PE) a São Paulo e o acidente aconteceu na altura do km 743, da BR-381, perto da cidade de Três Corações, no sul de Minas Gerais, por volta das 3 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo caiu de uma altura de aproximadamente cinco metros e em seguida capotou. Apenas um passageiro, de 76 anos, se feriu com mais gravidade. Ele ficou preso às ferragens e, após ter sido resgatado, foi encaminhado para um hospital de Três Corações. Outros feridos foram encaminhados para atendimento nas cidades de Varginha e de Lavras. Ainda não se sabe qual foi a causa do acidente.