Acidente de ônibus deixa 39 feridos em Sorocaba-SP Um acidente com um ônibus que transportava trabalhadores deixou 39 pessoas feridas na manhã de hoje em Sorocaba, São Paulo. O ônibus, com trabalhadores de uma indústria, seguia pela rodovia Raposo Tavares quando, ao tentar pegar um acesso da cidade, na altura do km 95, bateu na traseira de um caminhão carregado com cimento. Duas pessoas foram levadas em estado grave para o pronto-socorro do Hospital Regional de Sorocaba. As demais, com ferimentos leves, foram atendidas pelas equipes de socorro da concessionária Viaoeste. A rodovia foi parcialmente interditada e, às 8h15, havia congestionamento de 3 quilômetros no local.