Acidente de ônibus deixa mais de 20 feridos no Rio Um ônibus colidiu com uma pilastra por volta das 9h da manhã na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu na altura da Passarela 1, sentido centro, e deixou pelo menos 20 feridos, segundo o Corpo de Bombeiros. A assessoria de imprensa da corporação ainda não tinha todos os dados do acidente, pois o resgate estava em curso. Oito vítimas já haviam sido socorridas ao Hospital Souza Aguiar. O motorista teve seu pé amputado pela lataria do veículo.