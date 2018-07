Acidente de ônibus deixa sete feridos em SP

Segundo os bombeiros, quatro viaturas foram enviadas ao local. Duas vítimas com ferimentos leves foram socorridas ao pronto socorro João XXIII e uma terceira ao pronto socorro Santana. Equipes do SAMU resgataram as outras quatro vítimas.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a faixa da direita da avenida seguia interditada por volta das 19h30. Os ônibus envolvidos no acidente pertenciam às linhas 274P/10 (Penha - Metrô Vila Mariana) e 309T/10 (Cidade Tiradentes - Terminal Princesa Isabel).