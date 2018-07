Acidente de ônibus deixa três crianças feridas em SP Um acidente envolvendo um caminhão, um ônibus e um carro na manhã de hoje na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castello Branco, próximo à Ponte Nova do Morumbi, deixou três crianças, que estavam no ônibus, levemente feridas. As vítimas foram encaminhada a um hospital da região. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos ocupavam a faixa esquerda da via, prejudicando o trânsito no local. O trânsito na capital paulista ainda foi afetado por um outro acidente na manhã de hoje. Uma colisão ocorrida entre um carro e uma motocicleta na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, perto do Viaduto Jabaquara, deixou uma pessoa levemente ferida. Ele foi encaminhado a um hospital da região.