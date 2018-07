Acidente de ônibus mata 13 no interior no Maranhão Um acidente com um ônibus que seguia para Goiânia (GO) matou 13 pessoas e deixou vários feridos por volta das 6 horas deste sábado, 15, em Açailândia, a 600 km de São Luís, no Maranhão. Os feridos foram levados a hospitais de Imperatriz (MA) e Açailândia.