Acidente de ônibus mata 2 e deixa 30 feridos no DF Dois passageiros de um ônibus morreram e pelo menos 30 ficaram feridos na manhã de hoje depois que o veículo em que estavam capotou na Estrada Parque Dom Bosco, no viaduto que dá acesso ao aeroporto de Brasília, no Distrito Federal. De acordo com informações iniciais da Polícia Civil, o acidente aconteceu por volta das 7h30 e o veículo transportava cerca de 80 pessoas. Os feridos - três em estado grave - foram encaminhados aos hospitais de Base e Regional da Asa Norte. As causas do capotamento serão investigadas.