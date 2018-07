Acidente de ônibus mata seis pessoas no PR

SÃO PAULO - Um ônibus caiu na represa de Voçoroca, na cidade de Tijucas do Sul, no Paraná, e matou seis pessoas na madrugada desta terça-feira, 17. O acidente ocorreu na Rodovia BR-376, que liga Curitiba ao litoral norte de Santa Catarina. A Polícia Rodoviária Federal informa que foram socorridos mais 29 feridos.

O ônibus da empresa Kleintur Turismo voltava para o município de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, após uma viagem de compras a São Paulo. O veículo teria derrapado em uma poça de óleo na pista, bateu na mureta que cerca a via e caiu na ribanceira próxima à represa. Um dos motoristas, que descansava no momento da colisão, e cinco passageiros morreram na hora.

Os feridos foram levados para hospitais de Curitiba, São José dos Pinhais e também para Joinville, em Santa Catarina. A operação de resgate bloqueou a rodovia por mais de seis horas. Por volta das 07h30 da manhã, a Polícia Rodoviária registrava cerca de 15 quilômetros de lentidão no sentido Joinville.