Acidente de trânsito deixa 7 feridos na zona sul de SP Sete pessoas ficaram feridas nesta madrugada, em um acidente entre um carro e um caminhão na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, na Vila do Encontro, zona sul de São Paulo. Por volta das 3h30, o carro colidiu com a traseira do caminhão. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros estiveram no local para socorrer as vítimas. Os feridos foram levados para o pronto-socorro Jabaquara.