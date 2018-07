Acidente de trânsito deixa três mortos em Minas Três jovens morreram em um acidente de trânsito na madrugada de hoje, no km 89 da rodovia MG-167, entre as cidades de Cambuquira e Três Corações, no sul da Minas Gerais. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Pouso Alegre, que atendeu a ocorrência, o motorista, de 23 anos, perdeu o controle do carro.