Acidente de trânsito fere 20 e mata 1 pessoa em MG Um motorista atropelou, na noite de ontem, 21 pessoas durante a Festa de Nossa Senhora do Rosário, em Bom Jardim das Pedras, um povoado de Carmópolis de Minas, a 125 km de Belo Horizonte. Uma das vítimas morreu hoje de madrugada. A polícia suspeita que o motorista estaria embriagado. As informações são do Hospital João XXIII e da Polícia Militar (PM).