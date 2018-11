Acidente de trânsito mata mãe e filha no interior de SP Um acidente na rodovia causou duas mortes, ontem, no interior de São Paulo. Jéssica Aparecida da Silva, de 18 anos, e sua filha, Vitória da Silva Félix, de um ano e meio, morreram no acidente, quando o carro em que estavam bateu de frente contra um caminhão no trevo de acesso a Cajuru (SP), na Rodovia Abrão Assed, na região de Ribeirão Preto.