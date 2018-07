Acidente de trem em Portugal mata 1 e fere 43

Um trem com cerca de 50 pessoas descarrilou no nordeste de Portugal nesta sexta-feira, deixando pelo menos um morto e pelo menos 43 feridos, segundo a imprensa local. Equipes de resgate tiveram de retirar vários passageiros presos nas ferragens do trem, que tombou de lado, em um barranco. O trem descarrilou em Carrazeda de Ansiães, uma região turística e produtora de vinho. O veículo da Linha Tua havia partido de Mirandela e saiu dos trilhos perto do vilarejo de Brunheda pouco depois das 11h do horário local (07h em Brasília). Outro acidente Passageiros que conseguiram sair dos escombros tiveram de caminhar pelos trilhos para buscar ajuda. Serviços de emergência - incluindo ambulâncias, dezenas de bombeiros e dois helicópteros da defesa civil - foram enviados ao local, de acordo com a imprensa portuguesa. Várias pessoas foram levadas ao hospital, enquanto os serviços de emergência tentam retirar as que ainda estão presas nas ferragens. Em fevereiro de 2007, três pessoas morreram quando um trem que levava apenas cinco passageiros descarrilou na mesma linha, também caindo de um barranco. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.