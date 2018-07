Acidente deixa 1 ferido e congestiona Dutra em SP Um acidente entre duas carretas na Rodovia Presidente Dutra, em Caçapava, no Vale do Paraíba, em São Paulo, deixou hoje uma pessoa ferida, que foi encaminhada em estado moderado ao pronto-socorro do município. Segundo a concessionária NovaDutra, o acidente provocava, por volta das 8h30, cinco quilômetros de congestionamento. A colisão ocorreu na pista sentido Rio de Janeiro, às 6h23. Duas das três faixas do trecho permaneceram bloqueadas até as 7h14. Nesta manhã, por conta do excesso de veículos, a Dutra também apresentava morosidade na chegada à capital, entre os km 230 e 231; em Guarulhos, dos km 216 e 222, no sentido São Paulo, e entre os km 219 e 225, no sentido Rio; e em São José dos Campos, por cerca de 2 km em cada sentido. Na Castello Branco, havia lentidão entre os km 15 e 13, em Osasco, no sentido São Paulo, e do km 20 ao 21, no sentido interior. A Anhangüera e a Bandeirantes registravam 1 e 5 km de morosidade, respectivamente, na chegada à capital. Na primeira, também havia um ponto de parada do km 110 ao 108, em Sumaré. Na Ayrton Senna, o motorista deparava-se com tráfego ruim do km 11 ao 13 e entre os km 21 e 26, em Guarulhos, no sentido capital. A Anchieta tinha congestionamento entre os km 14 e 10, e a Imigrantes, na altura do km 10, ambos na chegada à capital. Na Fernão Dias, Raposo Tavares e Régis Bittencourt, a circulação era normal, sem registro de acidentes graves.