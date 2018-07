Acidente deixa 1 morto 3 feridos em estado grave em MG Uma pessoa morreu e três ficaram gravemente feridas em um acidente ocorrido no final da noite de ontem na Rodovia BR-040, em Congonhas, Minas Gerais. Um carro colidiu de frente com outro na altura do quilômetro 614 da rodovia. O motoristas do carro atingido, Robson Damazio de Assis, de 49 anos, morreu no local.