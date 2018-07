Acidente deixa 1 morto e 1 ferido em São Paulo Uma pessoa morreu e outra ficou ferida, por volta das 21h de ontem, após um Chevrolet Tracker bater violentamente contra um poste na Avenida do Estado, sentido Ipiranga/Santana, na zona sul da capital paulista. Uma das vítimas, de 39 anos, foi encaminhada para o pronto-socorro do Ipiranga com ferimentos leves e está fora de perigo. O outro ocupante do Tracker, um homem de 37 anos, morreu dentro do veículo. Segundo os técnicos da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as duas vítimas voltavam de uma pescaria, mas ainda não foi esclarecido o que motivou o acidente. Os nomes dos ocupantes do carro não foram divulgados pela polícia.