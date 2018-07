Acidente deixa 1 morto e 17 feridos na Régis Bittencourt Uma pessoa morreu e 17 ficaram feridas, por volta das 3h45 desta quinta-feira, 25, após um ônibus da Viação Catarinense, que seguia em direção à capital paulista, cair em uma ribanceira na altura do km 371 da Rodovia Régis Bittencourt, em Miracatu, no Vale do Ribeira, a cinco quilômetros do início de subida da Serra do Cafezal.