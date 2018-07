Acidente deixa 1 morto e 2 feridos em Pinheiros (SP)

Um acidente envolvendo um Range Rover prata, placas ESK 5353/SP, e um Monza vinho, placas CPD 8473, de São Bernardo do Campo, deixou um morto e dois feridos graves, na madrugada desta sexta-feira, 5, na esquina na Rua Oscar Freire e a Rua Cardeal Arcoverde, na região de Pinheiros, zona oeste da capital paulista. Na colisão, o Range Rover capotou e Monza, também desgovernado, subiu na calçada, atingiu um muro e uma placa publicitária. A motorista do utilitário esportivo foi encaminhada em estado grave para um hospital particular. Já a passageira do Monza morreu e o motorista, que seria marido dela, segue internado no Hospital das Clínicas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), um dos veículos não respeitou o farol vermelho, mas ainda está sendo apurado. O caso foi registrado no 14º Distrito Policial, de Pinheiros.