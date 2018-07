Acidente deixa 1 morto e 2 feridos na BR-365 em MG Ao volante de um Fiat Uno, Durvalino Ferreira da Silva, de 50 anos, morreu ao chocar-se com uma carreta Scania T-112, no início da noite de ontem na altura do quilômetro 425 da BR-365, em Pato de Minas, a 415 quilômetros de Belo Horizonte. Sebastião Machado dos Reis, de 55 anos, e Francisco da Costa Vargas, 30, passageiros do Fiat, ficaram gravemente feridos e foram levados para o hospital de Patos. O condutor da carreta, José Carlos Dias, 38, saiu ileso. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trecho onde ocorreu a colisão é uma reta e Durvalino teria perdido o controle do Fiat, invadindo a pista contrária.