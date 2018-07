Acidente deixa 1 morto e 3 feridos na BR-381 Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, por volta das 6h desta manhã de sábado, num acidente ocorrido na altura do quilômetro 237 da BR-381, em Santana do Paraíso (MG), no leste do Estado mineiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Gol, placas CNC 0556, de Belo Horizonte, teria invadido a pista contrária de rolamento, atingindo uma carreta Scania, modelo R-124, placas AJW 8478, também de Belo Horizonte. Bruno Dias de Mesquita, de 28 anos, que estava ao volante do Gol, morreu no local. O corpo de Bruno foi encaminhado ao IML de Ipatinga. Wania Josefina Reis de Mesquita, de 31 anos, que estava ao lado de Bruno, segue internada em estado grave. Os garotos Arthur Omar Reis Dias de Mesquita, de 6 anos, e Rafhael Reis Rodrigues, de 9, sofreram apenas escoriações. Os três feridos foram levados para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga.