Acidente deixa 1 morto e 4 feridos na Marechal Rondon Uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas, sendo três em estado grave, por volta das 21h de sábado, 21, num acidente envolvendo um Kadett prata, placas ALC 3200, de Birigui(SP), e um Fiat Palio prata, placas CYO 4033, de Araçatuba(SP), na altura do km 569,8 da Rodovia Marechal Rondon(SP-300), na cidade de Bento de Abreu, região de Araçatuba, região noroeste do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), ao volante do Kadett e não habilitado, Ricardo Gonçalves de Oliveira, de 22 anos, perdeu o controle e capotou o veículo. Na sequência, o Kadett foi atingido pelo Fiat, que seguia sentido Valparaíso. Ricardo Gonçalves, Daniel Rodrigo dos Santos, 27, motorista do Fiat, e Eric dos Santos, 24, passageiro do Kadett, ficaram gravemente feridos. Já Alessandro Pereira de Lucena, de 20 anos, passageiro do Fiat, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os feridos foram encaminhados às santas casas de Araçatuba e Valparaíso.