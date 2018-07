Acidente deixa 1 morto e 4 feridos na SP-310

Segundo relato feito pelo condutor do Focus, o motorista do Fiesta, ao tentar uma ultrapassagem, invadiu a pista contrária. Mesmo ambos os motoristas tentando desviar um do outro, invadindo o acostamento e retornando para a faixa de rolamento, a colisão ocorreu. Este trecho da rodovia é de pista simples, com dupla mão de direção. Carlos Elias Ferreira, de 35 anos, que estava ao volante do Fiesta, mesmo sendo encaminhado para a Santa Casa de Monte Aprazível, não resistiu e morreu.

As demais vítimas, entre elas um adolescente, de prenome Jean, de 12 anos, que sofreu fratura em uma das pernas, foram levadas para o mesmo hospital. Após os primeiros socorros, todos foram transferidos para um hospital de São José do Rio Preto. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia de Monte Aprazível.