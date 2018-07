Acidente deixa 1 morto e 5 feridos graves na Raposo Tavares

Uma colisão entre um ônibus e um caminhão na Rodovia Raposo Tavares na tarde desta segunda-feira, 6, causou a morte de uma pessoa e ferimentos graves em pelo menos outras cinco, segundo o Corpo de Bombeiros.

De acordo com o Departamento de Estradas e Rodagem (DER), o acidente aconteceu por volta das 13 horas, na altura do Km 26, na região de Cotia, na pista sentido São Paulo. Os veículos ocupavam o acostamento e uma via lateral da rodovia. A curiosidade dos motoristas causava lentidão no local, segundo o DER.