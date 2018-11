Acidente deixa 1 morto e bloqueia avenida 23 de Maio A pista sentido Santana da Avenida 23 de Maio está com duas faixas bloqueadas, desde às 4h15, próximo ao Viaduto Dona Paulina, após a alça de acesso à Ligação Leste-Oeste, próximo ao centro da capital, em razão de um acidente entre um caminhão-baú, que foi jogado contra uma pilastra, e um caminhão basculante, carregado com resíduo de pavimento asfáltico, que tombou na via. Um dos três ocupantes do caminhão-baú morreu no local. No basculante, havia outras três pessoas. As três vítimas, todas do sexo masculino, de 34, 41 e 47 anos, foram encaminhadas para o pronto-socorro Vergueiro. O motorista deve evitar a região.