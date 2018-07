Acidente deixa 10 feridos na SP-334 em Brodowski Dez pessoas ficaram feridas, no início desta madrugada, após um ônibus de turismo da Viação Novo Horizonte tombar na altura do km 331,5 da Rodovia Cândido Portinari (SP-334), no trecho de Brodowski, no nordeste do Estado, a 337 quilômetros da capital paulista. Segundo a Polícia Rodoviária, o ônibus vinha de Iati(PE) e seguia para Dois Córregos (SP). O motorista contou que, por causa da neblina, saiu da trajetória da pista e acabou perdendo a direção do ônibus, que tombou. Entre os dez feridos, há um menino de menos de 1 ano de idade. Nenhum dos passageiros sofreu ferimentos graves. Os feridos foram encaminhados aos prontos-socorros das cidades de Brodowski e Quintino. A pista ficou bloqueada por cerca de uma hora. O acidente foi registrado no Distrito Policial Central de Brodowski.