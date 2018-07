Acidente deixa 11 feridos na Radial Leste, em SP Ao menos 11 pessoas ficaram levemente feridas após dois ônibus e um automóvel se envolverem em um acidente na manhã de hoje na Avenida Radial Leste, zona leste da capital paulista. O Corpo de Bombeiros enviou quatro equipes para o local. Por enquanto, não há informações de quais hospitais receberiam as vítimas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou duas faixas da via. Até 8 horas, entretanto, o bloqueio não afetava a circulação na via, que acumulava 4,6 km de engarrafamento a partir do Viaduto Pires do Rio. Às 8 horas, toda a cidade registrava 32 km de congestionamento. Na Marginal do Tietê, havia 4,1 km de lentidão na pista expressa entre as pontes Aricanduva e Jânio Quadros, no sentido Castello Branco, e 2,6 km nas pistas expressa e local entre as pontes dos Bandeirantes e da Freguesia do Ó, no sentido Ayrton Senna.