Acidente deixa 14 feridos em Ribeirão Preto-SP Um acidente na manhã de hoje deixou 14 pessoas feridas na altura do quilômetro 14 da Rodovia Antonio Machado Santana (SP-255), em Ribeirão Preto, interior do Estado de São Paulo. Segundo o Comando de Policiamento Rodoviário Estadual, um ônibus bateu contra a traseira de um caminhão carregado com areia. Das 14 vítimas, todas do coletivo, duas ficaram gravemente feridas. Nem os postos policiais rodoviários mais próximos do acidente nem o Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto sabiam informar detalhes sobre o acidente. Às 12h10, o tráfego de veículos já havia sido normalizado na região.