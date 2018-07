Acidente deixa 17 km de lentidão na Régis, em SP Um acidente envolvendo um ônibus de turismo provoca um congestionamento de 17 quilômetros, no sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt, na região de Miracatu (SP). A rodovia está parcialmente bloqueada no sentido de São Paulo na altura do km 349, na Serra do Cafezal, devido ao tombamento do veículo. Seis pessoas ficaram gravemente feridas no acidente. O ônibus, que partiu de Porto Alegre em direção à capital paulista, tombou no km 349, na Serra do Cafezal, após colidir com uma carreta, que estava atravessada na pista.