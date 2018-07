Acidente deixa 2 feridos e bloqueia rodovia em SP

Duas pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, por volta das 6 horas desta sexta, 16, num acidente envolvendo um caminhão, uma moto e um veículo de passeio na altura do quilômetro 40 da Estrada da Roselândia (SP-029), no bairro de Nova Vida, em Cotia, região oeste da Grande São Paulo. A via está parcialmente bloqueada. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado para resgatar o motoqueiro, que foi encaminhado com ferimentos graves ao Hospital das Clínicas. A SP-02, que faz a ligação entre a Rodovia Raposo Tavares, no quilômetro 32,5, e a Rodovia Castello Branco, no quilômetro 32, está parcialmente bloqueada.