Acidente deixa 2 feridos e congestiona Marginais Uma colisão entre um caminhão e três veículos de passeio deixou duas pessoas feridas e provocou um grande congestionamento na noite hoje nas marginais do Pinheiros e do Tietê. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19 horas, os veículos se chocaram na pista sentido Interlagos da Marginal do Pinheiros, perto da Ponte Cidade Universitária. Um dos veículos capotou, segundo a CET. Uma das pessoas feridas foi levada por uma ambulância do Hospital Alvorada e o outro ferido foi atendido no local pelo Corpo de Bombeiros.