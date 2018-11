Acidente deixa 2 mortos e 11 feridos na Régis Pelo menos duas pessoas morreram, duas ficaram gravemente feridas e nove sofreram ferimentos leves, por volta das 4h15 desta manhã de quarta-feira, 28, após um ônibus da Viação Catarinense, com 43 pessoas, tombar no quilômetro 549 da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, em Barra do Turvo (SP), no Vale do Ribeira, a 20 quilômetros da divisa com o Estado do Paraná.