Acidente deixa 2 mortos e 17 feridos em SC Duas pessoas morreram e 17 ficaram feridas, duas delas em estado grave, num acidente ocorrido na noite de ontem envolvendo um veículo de passeio e uma van, na altura do quilômetro 153 da BR-470, na cidade de Agronômica (SC), no centro do Estado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teria sido causado por um veículo que teria invadido a pista no sentido contrário. O motorista, Sérgio Miranda, de 24 anos, e um dos passageiros, Itamar Carvalho da Silva, de 30 anos, morreram no local. O outro passageiro, Maicon Alexandre Oechsler, de 29 anos, ficou gravemente ferido. Uma van com 15 passageiros foi atingida pelo carro. O condutor da van e todos os passageiros se feriram. Uma passageira, Maria Severino Toigo, de 53 anos, foi levada ao hospital em estado grave.