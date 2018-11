As quatro pessoas feridas foram encaminhadas ao hospital São Vicente, em Jundiaí. As duas vítimas fatais estavam no mesmo carro. Segundo a Autoban, às 14h30 todas as faixas da rodovia estavam liberadas e não havia mais registro de congestionamento. Por volta das 13 horas, houve 3 quilômetros de congestionamento por conta da interdição de uma faixa e do acostamento da rodovia.