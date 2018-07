Acidente deixa 2 mortos e 4 feridos no interior de SP

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que auxiliou os bombeiros no resgate das vítimas, todas levadas para o Hospital Municipal de Adamantina, cidade vizinha, o trecho onde ocorreu o acidente é uma reta plana e com duas faixas de rolamento em uma das pistas. Não chovia no momento da colisão. Não está descartada a hipótese de uma ultrapassagem mal feita ter sido a causa do acidente.

Morreram João Rubira Gaiofatti, de 79 anos, condutor do Gol, de Flórida Paulista, e Leogildo Lopes dos Santos, 68, que estava ao volante do Logus, de Gabriel Monteiro. A esposa de João Rubira e os três passageiros do Logus continuam internados em estado grave. A pista foi liberada rapidamente pela PRE. Os dados do acidente serão encaminhados para a delegacia de Flórida Paulista.