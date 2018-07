Acidente deixa 2 mortos e 5 feridos em Farropilha

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o caminhão transportando uma carga de laranjas estava descendo a rodovia, sentido Caxias do Sul, quando teria invadido a faixa contrária da pista ao perder o controle. No sentido contrário seguia um comboio com sete veículos, de acordo com a Polícia Civil, com quatro viaturas da polícia e três carros de imprensa que iriam acompanhar uma operação.

Com a colisão o repórter Ezequiel Barbosa e o cinegrafista Paulo Elias, ambos do Grupo Bandeirantes, morreram e três jornalistas do Grupo RBS, Luis Alcides Martins, Lúcio Pereira de Moares e Anderson Samuel Delmonte, ficaram feridos. Agentes da polícia Luciano Rufi e Luciano Dias, de acordo com a Polícia Civil, também ficaram feridos, assim como o condutor do caminhão.

O motorista do caminhão, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, passou por teste do bafômetro, mas não foi constatado consumo de álcool. De acordo com o homem, ele teria perdido o freio e, por conta disso, o controle do caminhão. Agentes da polícia afirmam que depoimentos de testemunhas contam que o caminhão vinha invadindo a pista contrária ao longo da viagem.

O acidente aconteceu no km 47 da pista, região conhecida como "curva da morte". A PRE afirma que neste ano já aconteceram 10 acidentes na pista, mas nenhum deles teria causado óbitos.

A pista está totalmente interditada, os veículos ainda estão no local aguardando a perícia. A Polícia Rodoviária sugere aos motoristas que vem de Porto Alegre que peguem o viaduto do km 40, na rodovia 122, para acessar a via São Vendelino sentido Casas Barbosa. Já para quem sai de Caxias, a sugestão dos agentes rodoviários é, ao invés de acessar a RS-122 na altura do km 61, seguir em frente na RS-453 em direção a cidade de Garibaldi.

Em nota, a Band lamenta a morte do repórter e cinegrafista do Grupo e afirma se solidarizar com as famílias e estar disponível para prestar a assistência necessária.