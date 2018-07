Acidente deixa 2 mortos e 7 feridos em Quintana

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), duas horas antes, por volta das 19 horas, em razão de um forte nevoeiro, havia ocorrido no mesmo local deste acidente outra colisão, que deixou três vítimas com ferimentos leves. A pista estava prestes a ser liberada pelo DER e pela PRE quando o condutor do Voyage, que teve ferimentos leves, resolveu fazer um retorno, próximo a uma lombada, na mesma pista, simples e com duas faixas de rolamento em cada sentido.

Ao tentar fazer a conversão proibida - sendo que um quilômetro a frente existe um trevo -, o Voyage foi atingido na traseira pelo Hyundai e, com o impacto, acabou arremessado contra a UBA do DER, que naquele momento estava sem ocupantes. Morreram no local Fabrício Aparecido Barnabé dos Santos, de 28 anos, passageiro do Voyage, e Alessandro da Silva Souza Filho, de 9 anos, enteado de Aparecido.

Seis vítimas, todas ocupantes do Hyundai, uma delas em estado grave, foram levadas para o pronto-socorro municipal de Pompeia. Os corpos de Fabrício e da criança foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Tupã.