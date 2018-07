Acidente deixa 2 mortos na Marginal do Tietê

Duas pessoas morreram após um caminhão e uma motocicleta colidirem nesta segunda-feira, 23, na Marginal do Tietê, em São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 8h30 na pista expressa, 600 metros após a Ponte Jânio Quadros, no sentido da Rodovia Ayrton Senna. Veja também: Acompanhe a situação do trânsito rua-a-rua Entenda como o trânsito fez São Paulo parar A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou duas faixas no trecho, sendo que uma delas dá acesso à Rodovia Presidente Dutra. Com o bloqueio, às 10 horas, o congestionamento na Marginal atingia 6,8 km, até a Ponte da Casa Verde. Essa fila era a segunda pior registrada no horário. A CET recomenda aos motoristas que evitem circular na região. Em toda a cidade, havia 109 km de lentidão. A pista expressa da Marginal do Pinheiros estava com morosidade de 9,3 km, entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castello Branco, no sentido Interlagos. Na Avenida dos Bandeirantes, a fila de engarrafamento alcançava 5,1 km, no sentido da Marginal do Pinheiros, entre os Viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro. Além do excesso de veículos, prejudicava o trânsito a garoa que atingia a cidade nesta manhã.