Acidente deixa 2 pessoas mortas no Rio Grande do Sul Uma tríplice colisão de automóveis matou duas pessoas e deixou uma terceira gravemente ferida hoje, em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. O acidente ocorreu durante uma forte chuva no quilômetro 441 da BR-386. Segundo policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, um Fiat Uno que seguia da capital para o interior do Estado derrapou na pista molhada e atingiu frontalmente uma caminhoneta Parati, que viajava no sentido contrário. Um Honda Civic não conseguiu desviar e bateu na traseira da Parati. A passageira do Fiat Uno, Maria Flores Gonçalves, de 43 anos, e o condutor da Parati, Adão Eliseu dos Santos, de 64 anos, morreram no local. Já o motorista do Uno, Luís Mauro Flores Gonçalves, foi levado para o Hospital de Canoas onde permanecia em estado grave ao anoitecer. Foi o primeiro acidente com mortes nas rodovias federais do Rio Grande do Sul durante o feriado prolongado de carnaval. Desde sexta-feira, outras quatro pessoas morrerem em acidentes no Estado, duas por atropelamento em áreas urbanas de Caxias do Sul e Pelotas e duas em colisões de motocicletas, em São Leopoldo e em Caxias do Sul.