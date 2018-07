Acidente deixa 22 km de lentidão na Marginal do Tietê Uma colisão entre dois caminhões, deixando um ferido, ocorrida por volta das 6h30 de hoje, causou um grande congestionamento na Marginal do Tietê por volta das 7h30. O acidente aconteceu na pista expressa, no sentido Rodovia Ayrton Senna. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os veículos foram retirados da via às 7h15, mas deixaram um engarrafamento de 22 quilômetros. A lentidão na pista expressa seguia até a Ponte da Rodovia Castello Branco, em um trecho de 12 quilômetros. A pista local também foi afetada e os motoristas enfrentavam um congestionamento de quase dez quilômetros no local. De acordo com a CET, o acidente contribuiu para o aumento da índice de congestionamento na cidade, que ficou acima da média no período. Às 7h54, a CET mediu 66 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento, representando 7,9% do total de 835 quilômetros de vias monitoradas pela empresa.