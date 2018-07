Acidente deixa 23 feridos na Bandeirantes, em SP Um acidente entre um ônibus e um caminhão deixou 23 feridos, dos quais cinco em estado grave, na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 100, em Campinas, na madrugada deste sábado (14). O ônibus da Viação Cometa seguia de São José do Rio Preto para São Bernardo do Campo.