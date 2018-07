Acidente deixa 24 feridos na Via Anhanguera, em SP Um acidente deixou 24 pessoas feridas nas proximidades do quilômetro 441 da Rodovia Anhanguera, no interior de São Paulo, na manhã de hoje. O acidente aconteceu por causa de uma falha no freio de um ônibus que transportava 44 trabalhadores. Após o problema, o veículo tombou.