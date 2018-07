No veículo estavam um casal e a filha. Ao que tudo indica, a família voltava de viagem, pois várias malas foram encontradas dentro do carro. O motorista foi encaminhado em estado grave para o Hospital Regional Sul. Já mãe e filha, com ferimentos moderados, foram levadas para o pronto-socorro do Campo Limpo. Não se sabe ainda qual foi a causa do acidente.

O tráfego de veículos não foi prejudicado.