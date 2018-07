Acidente deixa 3 mortes e 3 feridos na zona leste de SP

Segundo o funcionário de um posto de gasolina, o motorista do C4 Pallas disputava um racha com o condutor de um Golf. Os ocupantes de ambos os veículos estariam voltando de um jogo de futebol. Ao encostar em um Celta, o rapaz que estava ao volante do veículo perdeu o controle e bateu contra o poste, que caiu sobre o carro.

Três ocupantes do Citroën morreram no local. Os outros três foram encaminhados pelos bombeiros para o pronto-socorro de Ermelino Matarazzo. Em razão da queda do poste, várias ruas da região estão sem luz, inclusive a Avenida São Miguel, que também está parcialmente bloqueada.