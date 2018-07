Acidente deixa 3 mortos e 2 feridos na BR-365 em MG Três pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras duas crianças ficaram feridas, por volta das 17h de quarta-feira, após um Kadett, placas KMK 6440, de Andradina/SP, ser atingido por uma carreta Volvo, modelo FH-12, placas NCC 5205, de Ariquemes (RO), na altura do km 694,3 da BR-365, no trevo de Monte Alegre de Minas, no oeste mineiro, a 600 quilômetros de Belo Horizonte. Todas as vítimas estavam no veículo de passeio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal(PRF), o motorista da carreta, Francisco Elio Figueira, não conseguiu frear a tempo de não atingir o Kadett, cujo motorista, Odair Emílio dos Santos, de 38 anos, ao atravessar a rodovia no trevo, não o fez com atenção. Odair, Maria das Dores Silva Durão, de 44 anos, e Mirian Alessandra Soares Silva, 10, morreram. Guilherme Costa Silva, também de 10 anos, e Felipe Henrique Soares Silva, 13, sofreram ferimentos leves. Os corpos de Odair, Maria das Dores e da menina de 10 anos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal(IML) de Uberlândia. Guilherme Costa e Felipe Henrique foram socorridos no Hospital Municipal de Monte Alegre de Minas. O motorista da carreta saiu ileso.