Acidente deixa 3 mortos e 28 feridos em Goiás Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, ontem à noite, deixou três mortos e pelo menos 28 feridos na altura do quilômetro 313 da BR-414, entre as cidades de Cocalzinho e Dois Irmãos, em Goiás. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão aconteceu por volta das 20h30 em um trecho sem sinalização e asfalto. O ônibus, que seguia de Taguatinga, no Distrito Federal, para o sul do Maranhão, bateu na traseira do caminhão, que transportava 15 mil litros de óleo diesel. O motorista do ônibus, que levava 46 pessoas, não foi encontrado no local. Há a suspeita de que ele dirigia em alta velocidade no momento do acidente. A Polícia Rodoviária informou que o veículo só poderia ser usado para fretamento. Os proprietários não tinham autorização para venda de passagens. O ônibus também não tinha tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo. Pelo transporte irregular e a falta do equipamento, os proprietários do ônibus estão sujeitos a multas que podem passar de R$ 5 mil. Vinte feridos foram encaminhados ao Hospital de Urgência de Anápolis e os outros foram levados a hospitais do Distrito Federal. Os corpos das três vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Ceres, em Goiás, e ainda não foram identificados.