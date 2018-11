Acidente deixa 3 mortos e 5 feridos na BR-282 em SC

Os veículos envolvidos são um Fiat Pálio EDX, com placas de Alfredo Wagner (SC), um Volkswagen Polo, de Florianópolis (SC), e um caminhão Mercedes Benz, de Tijuca(SC). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), morreram Gilson Carlos Moraes, de 31 anos, passageiro do Fiat, Thalissa de Melo Silveira, de 8 anos, passageira do Polo, e o motorista do Fiat, não identificado.

Os sobreviventes foram identificados como Tainá Moraes, de 9 anos, Rosângela de Oliveira da Luz, 31, Taziane Moraes, 11, Taíse da Luz Moraes, 12, e Tarcísio da Silveira Junior, 45.