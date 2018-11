Acidente deixa 3 mortos e 6 feridos em Sergipe Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas após um acidente ocorrido na tarde de ontem, na Rodovia BR-101, em Maruim, Sergipe. A colisão frontal ocorreu no km 71 da rodovia, quando o motorista de uma picape fez uma ultrapassagem proibida, batendo em outro carro, que vinha no sentido contrário da via.