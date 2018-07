Acidente deixa 3 mortos em rodovia no interior de SP

O velocímetro do Fiesta travou em 180 km/h e o motorista Valdir José dos Santos, de 40 anos, não resistiu aos ferimentos após o impacto e acabou morrendo. O motorista do Gol, Ronaldo da Silva Corrêa, de 34 anos, também morreu no local. O menino Eduardo Biazoli Corrêa, de 1 ano, foi socorrido, mas não resistiu e também faleceu. Sofia Biazoli Corrêa, de 8 anos, foi internada no Hospital das Clínicas (HC), em Ribeirão Preto.