As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Montes Claros e para o Hospital Aroldo Tourinho. De acordo com informações iniciais, o motorista de um dos ônibus bateu na traseira do caminhão. Em seguida, o segundo ônibus perdeu o controle da direção e se envolveu no acidente.